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    Norveçli şirketten uçan bina projesi

    Norveç merkezli araştırma ve tasarım stüdyosu Framlab, şehirlerde havada duran binalar inşa etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 10:01
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    Norveçli şirketten uçan bina projesi

    Norveç merkezli araştırma ve tasarım stüdyosu Framlab, şehilerdeki caddelerin metrelerce yukarısındaki boşluklarda uçan binalar inşa etmek istiyor.

    Girişim, metropollerde binalar arasındaki boşlukları zeplinlerle aynı teknolojiye dayanan, yüzen binalarla kapatmayı planlıyor.

    Helyum gazıyla havada kalacaklar

    Framlab’in Oversky adını verdiği yeni projede, binaların helyum gazıyla havada durması planlanıyor.

    Firma yetkililerinden yapılan açıklamada, yüzen binaların havadan hafif ve atıl helyumdan oluşan kapalı karbon fiber hücrelerle inşa edileceği vebu teknolojinin güvenli olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Bilim-kurgu filmlerini aratmayan bu binaların, ofis veya bireysel oda görevi görecek çeşitli modüllerin Tetris gibi birleştirilmesiyle inşa edileceği belirtildi.

    framelab

    Öte yandan, gökdelen gibi yüksek binalar arasında inşa edilmesi planlanan uçan yapılar, çevrelerindeki sabit yapılara merdivenlerle bağlanacak.

    Firma, bu projeyi iklim krizine karşı kentsel mücadelede yeni bir araç olarak görüyor.

    Norveçli şirketten uçan bina projesi #2


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