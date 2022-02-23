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    NVIDIA, 10 milyar dolar yatırımla üretim kapasitesini artırıyor

    Ekran kartı sektöründe tedarik sıkıntıları devam ederken rakiplerinin önünde yer almak isteyen NVIDIA, 10 milyar dolar yatırım yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 09:32
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    NVIDIA, 10 milyar dolar yatırımla üretim kapasitesini artırıyor

    Son zamanlarda kripto para madencilerinin yoğun bir şekilde kullandığı ekran kartları, piyasayı oldukça olumsuz etkiliyor.

    Özellikle NVIDIA grafik kartlarına olan yoğun talep, fiyatları da her geçen gün yukarıya çekiyor.

    Her ne kadar oyuncular bu durumdan memnun olmasa da NVIDIA için işler gayet iyi gidiyor.

    10 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

    Yeni nesil Ada Lovelace RTX 40XX ekran kartlarında 5nm üretim teknolojisini kullanmayı planlayan NVIDIA, TSMC’nin dev üretim hattında kendi payını güvence altına almak için 10 milyar dolar ödeme yapacak.

    NVIDIA, 10 milyar dolar yatırımla üretim kapasitesini artırıyor #1

    2021’in üçüncü çeyreğinde yalnızca envanter ve gelecekteki ürünler için 9 milyar dolarlık bir ön ödeme gerçekleştiren NVIDIA, yeni yatırımı ile birlikte toplamda 19 milyar dolar ödeme yapmış olacak.

    Öte yandan, RTX 30 serisi kartların üretiminde Samsung'un 8nm teknolojisini kullanan NVIDIA, TSMC'nin 5nm üretimine geçiş yaparak daha yüksek saat hızları ve daha iyi güç verimliliği sunmak istiyor.


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