NVIDIA, bazı popüler ekran kartlarının desteğini kesti: İşte tam liste

NVIDIA, Kepler mimarili ekran kartlarının yazılım desteğine son verdi. Söz konusu kartlar, artık yalnızca güvenlik güncellemesi alacak.

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürülen Kepler mimarisine sahip ekran kartlarına artık destek vermeyeceğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

Beklenen gün geldi ve şirket, artık söz konusu ekran kartlarını güncelleme listesinden tamamen çıkardı.

ESKİ WINDOWS SÜRÜMLERİNE OLAN DESTEK DE KESİLDİ

NVIDIA tarafından yayınlanan son Game Ready ekran kartı sürücüsünde Kepler mimarisine sahip ekran kartlarına yer vermeyen NVIDIA; Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerine olan desteğini de sonlandırdı.

Böylelikle NVIDIA’nın yeni sürücülerini yüklemek isteyen kullanıcılar, Windows 10 ya da Windows 11 kullanmak zorunda kalacak.

DESTEĞİN KESİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR

NVIDIA’nın Kepler mimarili ekran kartlarından desteğini kesmesi, bu kartların artık çeşitli iyileştirmeler, performans yükseltmeleri ve hata giderimleri almayacağı anlamına geliyor.

Ancak söz konusu ekran kartları, 2024 yılının eylül ayına kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

NVIDIA’nın artık destek vermeyeceği ekran kartları şu şekilde: