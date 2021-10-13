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- NVIDIA, bazı popüler ekran kartlarının desteğini kesti: İşte tam liste
NVIDIA, bazı popüler ekran kartlarının desteğini kesti: İşte tam liste
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 11:08
- Güncelleme : 13.10.2021 - 11:25
Ekran kartı üreticisi NVIDIA, yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürülen Kepler mimarisine sahip ekran kartlarına artık destek vermeyeceğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.
Beklenen gün geldi ve şirket, artık söz konusu ekran kartlarını güncelleme listesinden tamamen çıkardı.
ESKİ WINDOWS SÜRÜMLERİNE OLAN DESTEK DE KESİLDİ
NVIDIA tarafından yayınlanan son Game Ready ekran kartı sürücüsünde Kepler mimarisine sahip ekran kartlarına yer vermeyen NVIDIA; Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerine olan desteğini de sonlandırdı.
Böylelikle NVIDIA’nın yeni sürücülerini yüklemek isteyen kullanıcılar, Windows 10 ya da Windows 11 kullanmak zorunda kalacak.
DESTEĞİN KESİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR
NVIDIA’nın Kepler mimarili ekran kartlarından desteğini kesmesi, bu kartların artık çeşitli iyileştirmeler, performans yükseltmeleri ve hata giderimleri almayacağı anlamına geliyor.
Ancak söz konusu ekran kartları, 2024 yılının eylül ayına kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.
NVIDIA’nın artık destek vermeyeceği ekran kartları şu şekilde:
- NVIDIA GeForce GTX TITAN Z
- NVIDIA GeForce GTX TITAN Black
- NVIDIA GeForce GTX TITAN
- NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 780
- NVIDIA GeForce GTX 770
- NVIDIA GeForce GTX 760 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 760
- NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)
- NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM
- NVIDIA GeForce GT 740
- NVIDIA GeForce GT 730
- NVIDIA GeForce GT 720
- NVIDIA GeForce GT 710
- NVIDIA GeForce GTX 690
- NVIDIA GeForce GTX 680
- NVIDIA GeForce GTX 670
- NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 660
- NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost
- NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 650
- NVIDIA GeForce GTX 645
- NVIDIA GeForce GT 640
- NVIDIA GeForce GT 635
- NVIDIA GeForce GT 630