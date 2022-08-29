NVIDIA, ekran kartlarında indirime gidebilir

NVIDIA, RTX 3000 serisi ekran kartlarında stok fazlalığı yaşıyor. Bu nedenle şirket, önümüzdeki haftalarda kart fiyatlarını indirebilir.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı stoklarını da eritiyor. Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başladı.

Yapılan pazar araştırmasına göre, NVIDIA ve AMD ekran kartı fiyatları yılın başından bu yana yüzde 57 değer kaybetti. Ancak görünüşe göre NVIDIA, indirimlere devam edecek.

Mallar depoda kaldı

Endüstri kaynaklarından gelen son bilgilere göre, bir zamanlar stok yetiştiremeyen NVIDIA, kripto paralara ilginin azalmasıyla birlikte şimdilerde aşırı stok sorunuyla mücadele ediyor.

Önümüzdeki aylarda RTX 4000 serisi ekran kartlarını duyurmaya hazırlanan şirket, yeni nesil ekran kartlarına yer açmak için depoları boşaltmaya çalışıyor. Şirket, bunun için mevcut kartların fiyatlarını aşağı çekmeye çalışıyor.

NVIDIA'nın fiyatları aşağı çekmesiyle birlikte Asus, Msi ve Gigabyte gibi üreticiler; RTX 3000 çiplerini daha ucuza tedarik etmeye başladı. Çiplerdeki bu düşüşün perakende fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Kripto pazarındaki düşüş ise önümüzdeki günlerde ekran kartı fiyatlarını daha da aşağılara çekebilir. Ancak, ülkemizdeki döviz kuru nedeniyle fiyat düşüşünü hissetmemiz biraz zor görünüyor.

