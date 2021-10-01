NVIDIA GeForce Now, 12 milyon kullanıcı sayısını aştı

NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now platformunun kullanıcısı sayısı, 12 milyonu geçti.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, daha sonra ise Android ve iOS platformlarına gelmişti.

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

12 MİLYON KULLANICI SAYISINI AŞTI

Nvidia, bu hafta itibarıyla 12 milyondan fazla oyuncu tarafından kullanılan GeForce Now için güncel rakamları doğruladı.

Nvidia, bu oyuncuların 70 ülkede her ay 20 milyon saatin üzerinde oyun oynadığını ve hizmette oyun oynamak için kullanılan cihazların yaklaşık yüzde 80'inin GeForce Now olmasa bu oyunları oynayamayacağını söyledi.