NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB tanıtıldı

Yakında piyasaya sürülecek olan güncellenmiş RTX 2060 modeli 12GB vRAM ile kullanıcılarla buluşacak.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Nvidia ve AMD gibi üreticiler ise durumdan son derece memnun. Hatta Nvidia, son zamanlarda mevcut ekran kartlarını güncelleme yoluna gidiyor.

12GB RTX 2060 TANITILDI

NVIDIA'nın, güncellenmiş RTX 2060 modelini satışa çıkaracağını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Şirket, 12GB vRAM ile gelen yeni ekran kartını nihayet tanıttı.

GeForce RTX 2060 12GB, pandemi döneminde yaşanan çip krizinin oluşturduğu kart yokluğunda oyuncuların ihtiyacını karşılamaya çalışacak.

GeForce RTX 2060 SUPER ile hemen hemen aynı özelliklere sahip yeni ekran kartının özelliklerine daha yakından bakalım.

2176 CUDA çekirdeği barındıran ekran kartında, 34 RT çekirdeği ve 272 Tensor çekirdeği yer alıyor.

1650MHz hız yanında 134 desen haritalama birimine sahip RTX 2060 12GB, 192-bit veri yolunda çalışıyor ve 336GB/s bant genişliğine ulaşıyor.

185W ile bu serideki en yüksek TDP değerine sahip olan GeForce RTX 2060 12GB modeli, özellikle SUPER versiyonunu bir miktar geride bırakan Radeon RX 6600 ekran kartı ile rekabete girecek.

NVIDIA RTX 2060 12GB modelinin, RTX 3060 12GB'a daha ucuz bir alternatif olarak satışa sunulacağı belirtiliyor.



