NVIDIA GeForce RTX 30 serisi eylül ayında satışa çıkacak

NVIDIA'nın yeni nesil üst seviye ekran kartları RTX 30 serisi, eylül ayında oyunseverler ile buluşacak.

Nvidia, üst seviye RTX 20XX serisi grafik kartlarından beklediği satışı elde edemeyince yeni arayışlara yöneldi.

Aylardır üst düzey RTX30XX serisi üzerinde çalışan şirket, yeni nesil ekran kartlarını yıl sonuna kadar kullanıcılarla buluşturacak.

EYLÜL AYINDA SATIŞTA

NVIDIA'nın iç kaynaklarına ve geçmiş yıllarda uyguladığı takvime göre, Ampere isimli bir mimariye dayanan yeni ekran kartları eylül ayında satışa çıkacak.

Şirketin ilk satışa çıkaracağı modeller ise RTX 3090 ve RTX 3080 olacak.





Şu anda çeşitli test aşamalarına giren RTX 30 serisi ekran kartları, testleri başarıyla tamamlamaları halinde ağustos ayında seri üretime geçecekler. Yeni kartlar hakkında şimdilik pek fazla bilgi bulunmasa da üretimin başlamasıyla daha detaylı bilgiler gün yüzüne çıkacak.

Şirketin, yeni grafik kartlarını düşük maliyetle üreteceği söyleniyor. Ancak fiyat konusunda yine herhangi bir açıklama yapılmış değil.