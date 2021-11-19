NVIDIA gelirleri, ilk defa 7 milyar doları aştı

NVIDIA gelirleri, ilk defa 7 milyar doları aştı

NVIDIA, yılın üçüncü çeyreğinde 7,1 milyar dolarlık gelir elde ederek tarihinin en başarılı üç aylık dönemini geçirdi.

Son zamanlarda kripto para madencilerinin yoğun bir şekilde kullandığı ekran kartları, piyasayı oldukça olumsuz etkiliyor.

Özellikle NVIDIA grafik kartlarına olan yoğun talep, fiyatları da her geçen gün yukarıya çekiyor.

Her ne kadar oyuncular bu durumdan memnun olmasa da NVIDIA için işler gayet iyi gidiyor.

7,1 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Üçüncü çeyrek finansal verilerini açıklayan şirket, 7,1 milyar dolarlık gelir bildirdi. Söz konusu gelir, şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en fazla gelir olarak kayıtlara geçti.

NVIDIA'nın oyun bölümü bu dönemde 3.22 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 42 artış yakaladı.

Yılın son çeyreğinde gelir tahminini 7,40 milyar dolara kadar yükselten NVIDIA, 2021 yılını ek kârlı kapatan şirketlerden biri olarak tarihe geçebilir.