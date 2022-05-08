NVIDIA, kripto madenciliği yüzünden 5.5 milyon dolar ceza ödeyecek

Nvidia, kripto madenciliği hakkında 'yetersiz açıklamalar' nedeniyle 5.5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

NVIDIA Corporation, kripto madenciliğinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) üzerindeki etkisini düzgün bir şekilde açıklamadığı için 5.5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Oyun kartı satışlarının madencilik yüzünden arttığını bildirmedi

SEC'den yapılan açıklamaya göre NVIDIA, 2018 mali yılında arka arkaya çeyreklerde, kripto madenciliğinin oyun için tasarlanan ekran kartlarının satışını artırdığını bildirmedi.

SEC'in bulgularını kabul etmeyen veya reddetmeyen firma, 5.5 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul etti.

2018'de NVIDIA ekran kartlarının kripto madenciliği için popüler hale geldiğini söyleyen SEC, NVIDIA'nın bu bilgiyi bildiğini ancak yatırımcılarla paylaşmadığını iddia etti.

SEC, bu bilgi eksikliğinin kripto madenciliğinin NVIDIA'nın işi üzerindeki etkisini anlamakla ilgilenen yatırımcıları ve analistleri yanlış yönlendirdiğini söyledi.