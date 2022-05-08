Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
529.500
-3.31%
BTXN Coin
15.67
5.52%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    NVIDIA, kripto madenciliği yüzünden 5.5 milyon dolar ceza ödeyecek

    Nvidia, kripto madenciliği hakkında 'yetersiz açıklamalar' nedeniyle 5.5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NVIDIA, kripto madenciliği yüzünden 5.5 milyon dolar ceza ödeyecek

    Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

    Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

    NVIDIA Corporation, kripto madenciliğinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) üzerindeki etkisini düzgün bir şekilde açıklamadığı için 5.5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

    Oyun kartı satışlarının madencilik yüzünden arttığını bildirmedi

    SEC'den yapılan açıklamaya göre NVIDIA, 2018 mali yılında arka arkaya çeyreklerde, kripto madenciliğinin oyun için tasarlanan ekran kartlarının satışını artırdığını bildirmedi.

    SEC'in bulgularını kabul etmeyen veya reddetmeyen firma, 5.5 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul etti.

    nvidia

    2018'de NVIDIA ekran kartlarının kripto madenciliği için popüler hale geldiğini söyleyen SEC, NVIDIA'nın bu bilgiyi bildiğini ancak yatırımcılarla paylaşmadığını iddia etti.

    SEC, bu bilgi eksikliğinin kripto madenciliğinin NVIDIA'nın işi üzerindeki etkisini anlamakla ilgilenen yatırımcıları ve analistleri yanlış yönlendirdiğini söyledi.


    İlginizi Çekebilir

    Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı: 9 terörist öldü
    Dünya

    Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı: 9 terörist öldü

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban öldü
    3. Sayfa

    Yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban öldü

    Görüş Bildir