Nvidia RTX 4000 serisi aralık ayına kadar ertelenebilir

Yeni nesil RTX 4000 serisi ekran kartları üzerinde hazırlıklarını sürdüren Nvidia, çıkış tarihinde değişiklik yapabilir.

Yeni gelen bilgilere göre NVIDIA, RTX 4000 serisinin tasarımını tamamladı ve artık tanıtım aşamasına geçti.

RTX 3000 serisinden daha performanslı olması beklenen RTX 4000 modelleri, iddialara göre TSMC'nin 5 nm teknolojisiyle üretilecek.

Nvidia’nın performans tarafında yüzde 50 üzerinde artış beklenen, ancak enerji tüketimi de aynı oranda artacak olan yeni GeForce RTX 4000 serisi için ağustos ayı işaret ediliyordu.

Aralıkta tanıtınabilir

Güvenilir sızıntı kaynaklarına göre yeni nesil ekran kartlarında üretimi Samsung’dan TSMC’ye kaydıran şirket, kartların çıkış tarihini kasım ya da aralık ayına kadar ertelemeyi düşünüyor.

Ekran kartlarına olan talep artışı karşısında RTX 3000 serinin üretimini büyük oranda artıran Nvidia, günümüzde kripto paraların düşüşe geçmesi ile birlikte önce elinde kalan stokları eritmek istiyor.

GeForce RTX 4090 ekran kartı; AD102 çekirdeği, 24GB GDDR6X bellek, 21Gbps hızında 1TB/S bant genişliği ve 450W TDP değeri gibi özelliklerle karşımıza çıkacak.