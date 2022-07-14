Petrol
99.51
-0.06%
Euro
17.4874
-0.45%
Dolar
17.4687
0.26%
Altın
968.45
-0.28%
Borsa
2408
0.00%
Bitcoin
351.763
2.16%
BTXN Coin
7.15
-2.58%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Nvidia RTX 4000 serisi aralık ayına kadar ertelenebilir

    Yeni nesil RTX 4000 serisi ekran kartları üzerinde hazırlıklarını sürdüren Nvidia, çıkış tarihinde değişiklik yapabilir.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nvidia RTX 4000 serisi aralık ayına kadar ertelenebilir

    Yeni gelen bilgilere göre NVIDIA, RTX 4000 serisinin tasarımını tamamladı ve artık tanıtım aşamasına geçti.

    RTX 3000 serisinden daha performanslı olması beklenen RTX 4000 modelleri, iddialara göre TSMC'nin 5 nm teknolojisiyle üretilecek.

    Nvidia’nın performans tarafında yüzde 50 üzerinde artış beklenen, ancak enerji tüketimi de aynı oranda artacak olan yeni GeForce RTX 4000 serisi için ağustos ayı işaret ediliyordu.

    Aralıkta tanıtınabilir

    Güvenilir sızıntı kaynaklarına göre yeni nesil ekran kartlarında üretimi Samsung’dan TSMC’ye kaydıran şirket, kartların çıkış tarihini kasım ya da aralık ayına kadar ertelemeyi düşünüyor.

    Ekran kartlarına olan talep artışı karşısında RTX 3000 serinin üretimini büyük oranda artıran Nvidia, günümüzde kripto paraların düşüşe geçmesi ile birlikte önce elinde kalan stokları eritmek istiyor.

    GeForce RTX 4090 ekran kartı; AD102 çekirdeği, 24GB GDDR6X bellek, 21Gbps hızında 1TB/S bant genişliği ve 450W TDP değeri gibi özelliklerle karşımıza çıkacak.

    rtx


    İlginizi Çekebilir

    Vasco da Gama, Alex Teixeira’yı açıkladı
    Transfer dosyası

    Vasco da Gama, Alex Teixeira’yı açıkladı

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel roman havası oynadı
    Magazin

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel roman havası oynadı

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!
    Tesla

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!

    Görüş Bildir