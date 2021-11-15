Nvidia RTX 4090, RTX 3090'dan üç kat daha hızlı olacak

Nvidia RTX 4090, RTX 3090'dan üç kat daha hızlı olacak

Nvidia'nın yeni nesil amiral gemisi grafik kartı olan RTX 4090'ın, RTX 3090 modelinden neredeyse üç kat daha hızlı olacağı söyleniyor.

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, geçtiğimiz yıl eylül ayında üst seviye RTX 3000 serisini tanıtmış ve ardından piyasaya sürmüştü.

Özellikle kripto para madencileri tarafından sıkça tercih edilen bu kartların stokları birkaç gün sonra erimişti.

Aylar geçmesine rağmen, RTX 3000 serisinin satışları azalmış değil. Üstelik piyasada kart bulunmadığı için, bu seri karaborsada fahiş fiyatlarla satılıyor.

RTX 4000 SERİSİ GELİYOR

Yeni gelen bilgilere göre NVIDIA, RTX 4000 serisinin tasarımını tamamladı ve lansman için gün sayıyor.

RTX 3000 serisinden daha performanslı olması beklenen RTX 4000 modelleri hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı.

ÜÇ KAT DAHA HIZLI

Nvidia'nın yeni nesil amiral gemisi grafik kartı olan RTX 4090, teknik özellikleriyle ilgili yeni sızıntılarla birlikte beklentileri oldukça artırdı.

RTX 4090 (kod adı AD102), mevcut RTX 3090'dan 7.936 daha fazla olan 18.432 CUDA çekirdeği ve 2.3GHz ila 2.5GHz civarında olması beklenen bir saat hızı ile TSMC'nin 5nm işlemi kullanılarak üretilecek. Bu da neredeyse 3 kat bir hız artışı demek.

Ayrıca RTX 3090'ın güç değeri de (TDP) 450W ila 650W arasında olacak. Bu, RTX 4090'ın çalışması için 1200W'lık bir güç kaynağı gerektireceği anlamına gelebilir ki bu açıkçası endişe verici bir ihtimal.

GELECEK YIL SATIŞA ÇIKABİLİR

Gelen iddialara göre NVIDIA, RTX 4000 serisi ekran kartlarını gelecek yılın sonlarına doğru satışa çıkaracak.

AMD’nin de 2022 sonuna doğru RDNA 3 teknolojisi ile üretilen ekran kartlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.

Ayrıca ekran kartı sektörüne giriş yapmayı planyan Intel, yine gelecek yılın sonlarına doğru yüksek performanslı kartlar piyasaya sürebilir.

Tüm bu bilgiler, gelecek yılın son aylarında ekran kartı pazarında ciddi bir rekabete tanıklık edeceğimizi gösteriyor.