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    NVIDIA, tarihinin en yüksek çeyrek gelirini elde etti

    Stok kapasiteleri eski haline gelmeye başlayan NVIDIA, her geçen çeyrekte gelirlerini artırmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 15:16
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    NVIDIA, tarihinin en yüksek çeyrek gelirini elde etti

    Son zamanlarda kripto para madencilerinin yoğun bir şekilde kullandığı ekran kartları, piyasayı oldukça olumsuz etkiliyordu.

    Özellikle NVIDIA grafik kartlarına olan yoğun talep, fiyatları da her geçen gün yukarıya çekiyordu.

    Birkaç aydır madencilik faaliyetlerinin azalması, ekran kartlarında yaşanan stok problemlerini de yavaş yavaş çözmeye başlıyor. Bu durum, özellikle NVIDIA gibi üreticilere olumlu yansıyor.

    NVIDIA, çeyrek gelirlerinde rekor kırdı

    Açıklanan mali tablolara göre NVIDIA, ilk çeyrekte toplam 8.28 milyar dolarlık gelirle rekor kırdı ve yıllık yüzde 46 büyüdü.

    Oyun tarafında 3.62 milyar dolar ile yüzde 31 artış elde edilirken, veri merkezi tarafında da 3.75 milyar dolar ile yüzde 83 civarında artış yaşandı.

    NVIDIA, tarihinin en yüksek çeyrek gelirini elde etti #1


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