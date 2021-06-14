NVIDIA, Windows 7 ve 8'den yazılım desteğini kesiyor

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, ekim ayında Windows 7, 8 ve 8.1 işletim sistemlerinin yazılım desteğini keseceğini duyurdu.

Microsoft'un, Windows 8 ve Windows 8 işletim sistemlerine olan desteğini sonlandırmasının ardından birçok kurum da harekete geçti.

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, ekim ayından itibaren artık Windows 7, 8 ve 8.1 işletim sistemlerine yazılım desteği vermeyeceğini açıkladı.

Ancak şirket, destek kesildikten sonra bir süre daha kritik güvenlik güncelleştirmeleri sunmaya devam edecek.

DESTEK YALNIZCA WINDOWS 10'A

Kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun Windows 10 işletim sistemine geçtiğini duyuran NVIDIA, mümkün olan en iyi güvenlik, destek ve işlevselliği sunabilmek adına artık sadece Windows 10'a destek sunacağını açıkladı.

NVIDIA, 4 Ekim tarihinde yayınlayacağı ilk güncellemeyi yalnızca Windows 10 kullanıcılarına sunacak.

Şu anda dünya çapında Windows 10 kullanan toplamda 1,3 milyar cihaz mevcut. Ancak Windows 7 kullananların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Bu nedenle, NVIDIA'nın aldığı karardan birçok kullanıcının etkileneceği kesin.