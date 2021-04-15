NVIDIA'dan kötü haber: Stok sıkıntısı yıl sonuna kadar devam edecek

NVIDIA'dan kötü haber: Stok sıkıntısı yıl sonuna kadar devam edecek

NVIDIA, yıl sonuna kadar stok sıkıntısının çözülemeyeceğini açıklayarak, özellikle RTX 3000 serisi ekran kartı bekleyenlere kötü haberi verdi.

NVIDIA RTX 3000 serisi, şirketin 2 Eylül'de düzenlediği bir etkinlik sırasında resmen tanıtılmıştı. Ancak, yeni ekran kartlarının satışa çıkar çıkmaz tükenmesi, oyunseverlerin pek de hoşuna gitmedi.

Daha sonra ise kripto para madencilerin kartlara yoğun ilgi göstermesi ve dünya genelinde yaşanan tedarik sorunları, NVIDIA'nın başını daha da ağrıttı.

STOK SORUNU YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

NVIDIA Mali İşler Müdürü Colette Kress, yıl sonuna kadar talebin arzın üzerinde seyredeceğini ve bu nedenle stok sıkıntısının devam edeceğini açıkladı.

Kress ayrıoa, operasyon ekibinin çok yoğun çalıştığını ve stoklarda iyileştirmeler yapacaklarını sözlerine ekledi.

Son zamanlarda otomotivden elektroniğe kadar birçok sektörde yaşanan çip kirizi, NVIDIA gibi şirketleri oldukça ciddi etkiliyor. Bu nedenle yeni bir NVIDIA ekran kartına sahip olmak isteyen oyunseverler, aylarca beklemek zorunda kalabilir.