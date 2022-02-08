NVIDIA'nın 40 milyar dolara ARM'yi satın alma işlemi iptal edildi

2020 yılında açıklanan Nvidia'nın Arm'yi satın alma girişimi, yaklaşık 2 yıl sonra tamamen iptal edildi. İşte son gelişmeler...

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi NVIDIA, 2020 yılında son dönemlerin en büyük satın alımlarından birini gerçekleştirmiş ve yarı iletken üreticisi ARM'yi 40 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığını duyurmuştu.

İngiliz hükümeti, ABD'li teknoloji firması NVIDIA'nın çip üreticisi ARM'yi 40 milyar dolara satın alma teklifinin ardından inceleme başlatmıştı.

Ayrıc ABD Federal Ticaret Komisyonu, söz konusu anlaşmayı engellemek için çeşitli davalar açmıştı.

ARM, her biri birbiriyle ciddi bir rekabet içindeki firmalara çip tasarımları sağlamasıyla biliniyor. Ancak şirket NVIDIA'nın bünyesine geçtiğinde, yeni tasarımlarda önceliği NVIDIA'ya verebilir. Bu da rekabet tartışmalarını daha da alevlendiriyor.

Microsoft, Google, Qualcomm, Intel ve Amazon'dan oluşan bir grup da bu anlaşmayı iptal etmek için elinden geleni yaptı.

SATIN ALMA TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

Daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde; Nvidia'nın, aradan geçen 2 yılın ardından anlaşmayı tamamlamak istemediğinden bahsetmiştik.

ARM'nin ana şirketi SoftBank, grafik devi Nvidia'nın şirketi satın almak için artık 40 milyar dolar harcamayacağını duyurdu.

Nvidia, satın alma işlemini gerçekleştiremediği için SoftBank'a 1,25 milyar dolarlık cayma bedeli ödeyecek.

Nvidia - Arm anlaşmasının, bugüne kadar görülen en büyük yarı iletken alımı olması bekleniyordu. Ancak yukarıda bahsettiğimiz zorluklar, Nvidia'nın geri adım atmasına neden oldu.

ARM HALKA AÇILIYOR

Softbank, anlaşmanın iptal edilmesinin ardından çip krizini de fırsata çevirerek ARM'yi halka açacağını duyurdu. Şirketin yeni değerlemesinin 80 milyar olacağı tahmin ediliyor.