NVIDIA'nın 40 milyar dolara ARM'yi satın alma işlemi iptal edilebilir

2020 yılında açıklanan Nvidia'nın Arm'yi satın alma girişimi, yaklaşık 2 yıl sonra tamamen iptal edilebilir. İşte son gelişmeler...

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi NVIDIA, 2020 yılında son dönemlerin en büyük satın alımlarından birini gerçekleştirmişti.

ABD'li şirket, yarı iletken üreticisi ARM'yi 40 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığını duyurmuştu.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

İngiliz hükümeti, ABD'li teknoloji firması NVIDIA'nın çip üreticisi ARM'yi 40 milyar dolara satın alma teklifinin ardından inceleme başlatmıştı.

Ayrıc ABD Federal Ticaret Komisyonu, söz konusu anlaşmayı engellemek için çeşitli davalar açmıştı.

ARM, her biri birbiriyle ciddi bir rekabet içindeki firmalara çip tasarımları sağlamasıyla biliniyor. Ancak şirket NVIDIA'nın bünyesine geçtiğinde, yeni tasarımlarda önceliği NVIDIA'ya verebilir. Bu da rekabet tartışmalarını daha da alevlendiriyor.

Microsoft, Google, Qualcomm, Intel ve Amazon'dan oluşan bir grup da bu anlaşmayı iptal etmek için elinden geleni yapıyor.

NVIDIA VAZGEÇTİ İDDİALARI VAR

Nvidia'nın, aradan geçen 2 yılın ardından anlaşmayı tamamlamak istemediği söyleniyor.

Nvidia - Arm anlaşmasının, bugüne kadar görülen en büyük yarı iletken alımı olması bekleniyordu. Ancak yukarıda bahsettiğimiz zorluklar, Nvidia'nın geri adım atmasına neden olabilir.