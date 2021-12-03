NVIDIA'nın 40 milyar dolara ARM'yi satın alma işlemine ABD'den dava

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), NVIDIA'nın, Arm'yi 40 milyar dolara satın almasını engellemek için dava açtı.

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi NVIDIA, geçtiğimiz yıl son dönemlerin en büyük satın alımlarından birini gerçekleştirmişti.

ABD'li şirket, yarı iletken üreticisi ARM'yi 40 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz nisan ayında İngiliz hükümeti, ABD'li teknoloji firması NVIDIA'nın çip üreticisi ARM'yi 40 milyar dolara satın alma teklifinin ardından, ulusal güvenlik gerekçesiyle kamu çıkarlarına yönelik müdahaleleri düzenleyen tebligat yayınlamış ve inceleme başlatmıştı.

ABD'DEN DE DAVA GELDİ

ABD Federal Ticaret Komisyonu, söz konusu anlaşmayı engellemek için dava açtı. FTC'den yapılan açıklamada, birleşme sonrasında NVIDIA'nın Arm teknolojisini kontrol ederek rakiplerini zayıflatabileceği belirtildi.

SoftBank Group Corp'a ait İngiltere merkezli Arm, yarı iletken tasarımları, komut kümesi teknoloji lisansları ve mobil cihazlar için işlemci üreterek çip üreticileriyle çalışıyor. Şirketin ürünlerinin, nesnelerin interneti ve taşınabilir cihazlar gibi güç tasarruflu cihazların artışıyla daha önemli hale geldiği belirtiliyor.

ARM, her biri birbiriyle ciddi bir rekabet içindeki firmalara çip tasarımları sağlamasıyla biliniyor. Ancak şirket NVIDIA'nın bünyesine geçtiğinde, yeni tasarımlarda önceliği NVIDIA'ya verebilir. Bu da rekabet tartışmalarını daha da alevlendiriyor.