NVIDIA'nın 40 Milyar Dolara ARM'yi satın almasına izin çıkmadı

NVIDIA'nın, rakibi ARM'yi 40 milyar dolara satın almasına yönelik İngiltere'de yapılan incelemeler hala sürüyor. Bu nedenle, söz konusu satın alma işlemi bir yıldır gerçekleşmiyor.

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi NVIDIA, geçtiğimiz yıl son dönemlerin en büyük satın alımlarından birini gerçekleştirmişti.

ABD'li şirket, yarı iletken üreticisi ARM'yi 40 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığını duyurmuştu.

İNGİLTERE OLAYA EL ATTI

Geçtiğimiz nisan ayında İngiliz hükümeti, ABD'li teknoloji firması NVIDIA'nın çip üreticisi ARM'yi 40 milyar dolara satın alma teklifinin ardından, ulusal güvenlik gerekçesiyle kamu çıkarlarına yönelik müdahaleleri düzenleyen tebligat yayınlamış ve inceleme başlatmıştı.

SATIŞA HENÜZ İZİN VERİLMEDİ

Yapılan açıklamada, bu satın almanın piyasadaki rekabete zarar verebileceği ve rakip firmaları zayıflatabileceği gerekçesiyle daha uzun bir incelemenin yapılması gerektiği açıklandı.

Açıklamada, ARM ve NVIDIA arasındaki birleşmenin dünya çapında veri merkezleri, nesnelerin interneti, otomotiv ve oyun gibi büyük sektörlerde rekabeti zayıflatabileceğine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında anlaşan iki şirket, neredeyse bir yıl geçmesine rağmen satın alma işlemini tamamlayamadı.

ARM, her biri birbiriyle ciddi bir rekabet içindeki firmalara çip tasarımları sağlamasıyla biliniyor.

Ancak şirket NVIDIA'nın bünyesine geçtiğinde, yeni tasarımlarda önceliği NVIDIA'ya verebilir. Bu da rekabet tartışmalarını daha da alevlendiriyor.