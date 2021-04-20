NVIDIA'nın ARM'yi 40 milyar dolara satın alması incelemeye takıldı

NVIDIA'nın, rakibi ARM'yi 40 milyar dolara satın almasına yönelik ulusal güvenlik ve rekabete aykırılık gerekçeleriyle Birleşik Krallık'ta inceleme başlatıldı.

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi NVIDIA, geçtiğimiz yıl son dönemlerin en büyük satın alımlarından birini gerçekleştirmişti.

ABD'li şirket, yarı iletken üreticisi ARM'yi 40 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığını duyurmuştu.

İNGİLTERE OLAYA EL ATTI

İngiliz hükümeti, ABD'li teknoloji firması NVIDIA'nın çip üreticisi ARM'yi 40 milyar dolara satın alma teklifinin ardından, ulusal güvenlik gerekçesiyle kamu çıkarlarına yönelik müdahaleleri düzenleyen tebligat yayınladı.

İngiltere Dijital ve Kültür Bakanı Oliver Dowden, "NVIDIA'nın ARM'yi satın alma teklifine dair yaptığımız değerlendirmelerin ardından, ulusal güvenlik anlamında müdahale mevzuatı yayınladık. Şimdi İngiltere bağımsız rekabet otoritesi, bu işlemin etkileri hakkında bir rapor hazırlayacak." dedi.

Dowden, bilişim sektörünü desteklediklerini ve yabancı yatırımı memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu gibi satın almaların ulusal güvenliğe olan etkilerini değerlendirmeye almak zorunda olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan NVIDIA sözcüsü, "Bu işlemin ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu düşünmüyoruz. İngiliz yetkililerle bu konu hakkında yakından çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

NVIDIA'nın ARM'yi satın alması, rakibi AMD'yi de oldukça endişelendirmişti. Çünkü söz konusu satın alma ile birlikte, NVIDIA artık ARM tabanlı grafik kartları oluşturabilecek. Bu da gelecekte oldukça güçlü NVIDIA grafik kartları göreceğimiz anlamına geliyor.