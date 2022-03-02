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    NVIDIA'ya siber saldırı: Özel bilgiler çalındı

    NVIDIA, siber saldırıya uğradığını ve özel bilgilerin bilgisayar korsanları tarafından sızdırıldığını doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 15:53
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    NVIDIA'ya siber saldırı: Özel bilgiler çalındı

    Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi NVIDIA, siber saldırıya uğradığını ve geçen haftaki olayın arkasındaki grubun; çalışan kimlik bilgilerini ve özel bilgileri internete sızdırdığını doğruladı.

    Şirket; PCMag, Bloomberg ve VideoCardz'a yaptığı açıklamada, 23 Şubat'ta ihlalin farkına vardığını ve hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını söyledi.

    "Lapsus$" isimli hacker grubu, saldırının sorumluluğunu üstlendi ve NVIDIA'nın daha fazla veri sızdırılmasını istemiyorsa sürücülerini açık kaynaklı hale getirmesini talep etti.

    NVIDIA, HENÜZ KABUL ETMEDİ

    Bu talepleri şimdilik kabul etmeyen NVIDIA, güvenliğinde iyileştirmeler yaptığını, kolluk kuvvetlerini bilgilendirdiğini ve saldırıya yanıt vermek için siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalıştığını söylüyor.

    NVIDIA ya siber saldırı: Özel bilgiler çalındı #1

    PCMag'e göre Lapsus$, NVIDIA'dan yaklaşık bir terabayt veriye sahip olduğunu iddia ediyor. Bilgisayar korsanları, yalnızca donanım klasörünün 250 GB olduğunu ve gizemli RTX 3090 Ti de dahil olmak üzere “tüm yeni Nvidia ekran kartları” hakkında bilgi içerdiğini söylüyor .

    Daha önceki bir mesajda grup, NVIDIA'nın son grafik kartlarında kripto madencileri için sınırlamaları kaldırmaması halinde dosyaları sızdırmakla tehdit etti.

    NVIDIA'NIN CUMA GÜNÜNE KADAR VAKTİ VAR

    Lapsus$, bugün taleplerini güncelleyerek NVIDIA'nın GPU sürücülerini kalıcı olarak tamamen açık kaynaklı hale getirmesi şartını da ekleyerek, şirketin karar vermek için cuma gününe kadar vakti olduğunu söyledi.

    NVIDIA, bu olayı araştırdığını doğruladıktan sonra, saldırının Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayla bağlantılı olabileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı. Ancak NVIDIA, bunun doğru olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtiyor.


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