Ocak ayında en çok Instagram kullanan ülkeler: Türkiye zirvede

Ocak ayında en çok Instagram kullanan ülkeler: Türkiye zirvede

2022 yılının Ocak ayında hangi ülkelerin ortalama kaç saat Instagram kullandıkları belli oldu. Rapora göre Türkiye, listede ilk sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte internet ve sosyal medya kullanımları tavan yaptı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram ise 2021'de olduğu gibi yeni yılda da kullanıcı sayısını artırmaya devam etti.

Instagram kullanıcılarının uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini analiz eden ünlü sosyal medya yönetim platformu Hootsuite, 2022 yılının Ocak ayında dünya çapındaki verileri yayınladı.

TÜRKİYE, INSTAGRAM KULLANIMINDA ZİRVEDE

Türkiye, 20.2'lik saat ortalamasıyla ocak ayında en çok Instagram kullanan ülke konumunda. İkinci sırada 16,6 ile Arjantin, üçüncü sırada ise 16 saat ortalama ile Endonezya var.

Ocak ayındaki verilere göre, dünya genelindeki ortalam Instagram kullanım saati 11.2 olarak belirlendi. Türkiye ise bu ortalamanın oldukça üzerinde yer alıyor.