Ocak ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Ocak ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

AnTuTu puanına göre, ocak ayının en güçlü 10 Android telefonunu sizler için listeledik.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz ocak ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 888'in damga vurduğu listeye, gelin hep birlikte daha yakından bakalım.

LİDER: VIVO IQOO 7

Paylaşılan listeye göre 728 bin 784 puana sahip olan iQOO 7, ocak ayının en güçlü android telefonu oldu. Snapdragon 888 işlemcisinden güç alan telefonda, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

705 bin 593 puan ile Xiaomi Mi 11 ve 702 bin 553 puan ile Huawei Mate 40 Pro+, sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Mate 40 Pro+, Snapdragon 888 işlemciye sahip olmadan 700 bin puan barajını aşan tek akıllı telefon olarak dikkatleri üzerine çekiyor.





OCAK AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU

AnTuTu tarafından açıklanan listeye göre, ocak ayının en iyi 10 Android telefonu ve aldığı puanlar şu şekilde:

(Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan ayrıntılı özelliklerine göz atabilirsiniz.)