Ofis kirasını ödemeyen Twitter'a dava açıldı

Twitter'ın, San Francisco'da bulunan genel merkezinin bulunduğu binanın kirasını ödemediği için dava edildiği bildirildi.

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alarak çalışmalara başlamıştı. İlk geldiği günden itibaren birçok çalışanlara yolları ayıran Musk, yeni davalarla karşı karşıya.

Geçtiğimiz günlerde genel merkezdeki mobilyaları satışa çıkaran Twitter'ın, kirasını ödemediği ortaya çıktı.

Twitter'a dava

Genel merkezin bulunduğu binanın sahibi California Property Trust, Twitter'a 136 bin dolarlık dava açtı.

Kaliforniya Property Trust tarafından, Twitter'a 16 Aralık'ta kiranın ödenmemesi halinde sözleşmenin temerrüde düşeceği bildirildi. Ancak Musk'ın şirketinin buna uymadığı belirtildi.





Ayrıca geçtiğimiz günlerde New York Times, Twitter'ın maliyetlerden tasarruf etmek için küresel ofislerde kira ödemeyi durdurduğu yazmıştı.

Elon Musk'ın, Twitter'ın hukuk ekibini güçlendirmek adına SpaceX'ten birçok avukat getirdiği de belirtilmişti.

