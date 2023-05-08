Okyanuslar alarm veriyor! Sıcaklıklar rekor kırmaya başladı Okyanus sıcaklıkları, nisan ayında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

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Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenenlerin başında ise okyanuslar geliyor.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle 2035'te ilk kez Arktik Okyanusu'nun yaz aylarında tamamen buzsuz olabileceği konusunda uyarmıştı.

Okyanuslarda sıcaklık rekoru

Okyanuslar, 2022'de şimdiye kadar kaydedilen en sıcak okyanuslar olarak kayıtlara geçmişti. Sıcaklık artışı, 2023 yılında da devam etti.

Okyanus sıcaklıkları, nisan ayında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Elde edilen verilere göre 2023'ün başlarında okyanuslarda hızlı ısınma görüldüğü ve sıcaklıkların 21.1 dereceye yükseldiği belirtiliyor.

Okyanuslar, dünyanın ürettiği aşırı ısının yaklaşık yüzde 90'ını ve karbon kirliliğinin yaklaşık yüzde 25'ini emiyor.

1958'den başlayan kayıtlar, 1990'dan sonra ısınmanın hızlanmasıyla birlikte okyanus sıcaklığında amansız bir artış olduğunu gösteriyor.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları, dünyanın hava durumu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Daha sıcak okyanuslar, aşırı havanın aşırı yüklenmesine yardımcı olarak daha yoğun kasırgalara, tayfunlara ve havada daha fazla neme yol açarak, daha yoğun yağmurlar ve sellere neden olur.

Daha sıcak su da genişleyerek deniz seviyelerini yükseltir ve kıyı şehirlerini tehlikeye atar.

*Okyanus sıcaklıklarının grafiği