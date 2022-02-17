Olympus markalı son fotoğraf makinesi: OM System OM-1

OM Digital Solutions, Olympus'ın satın aldıktan sonraki ilk aynasız fotoğraf makinesini duyurdu. Yeni model, üzerinde Olympus yazan son fotoğraf makinesi olabilir.

12 Ekim 1919 tarihinde kurulan Japon şirket Olympus, 1936'lı yıllarda başladığı kamera ve fotoğraf makinesi üretimini başarılı bir şekilde günümüze kadar devam ettirmeyi başarmıştı.

Ancak akıllı telefon kullanımının bir hayli artması ve telefonların neredeyse fotoğraf makinelerinin yerini alması, kamera pazarına olan ilgiyi bir hayli azalttı.

KAMERA BÖLÜMÜNÜ SATTI

Fotoğraf makinesi pazarında öne çıkan markalar arasında bulunan Olympus, kamera bölümünü daha önce Sony Vaio'yu da satın alan Japan Industrial Partners'e sattı.

Böylece Olympus, 84 yıldır faaliyet gösterdiği kamera sektöründen resmen çekildi.

OLYMPUS MARKALI SON MAKİNE: OM SYSTEM OM-1

Olympus'un satılmasından sonra kurulan OM Digital Solutions şirketi, OM System markası altında ilk aynasız fotoğraf makinesi OM-1 modelini tanıtıldı.

Yeni fotoğraf makinesi, bu isimle 50 yıl önce tanıtılan Olympus'un ikonik OM-1 film kamerasına atıfta bulunuyor.

YENİ OM-1 ÖZELLİKLERİ

Yeni fotoğraf makinesinde, 120 Hz yenileme hızına sahip 5,76M noktalı bir OLED elektronik vizör yer alıyor. Ayrıca tamamen döndürülebilen 1,62M noktalı 3 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran bulunuyor.

20,4 MP CMOS görüntü sensörü kullanan OM System OM-1, mekanik deklanşörüyle saniyede 10 kare fotoğraf çekebiliyor.

Ayrıca, güncellenmiş TruePic X işlemci ile faz algılamalı otomatik elektronik deklanşör modunda 50 fps'ye, AF kilitliyken de 120 fps'ye kadar RAW fotoğraflar çekilebiliyor.

OM-1 ile 60 fps'ye kadar 4K video (UHD veya DCI) ve 240 fps'ye kadar Full HD (1080p) video çekebiliyor. Tam şarjlı bir batarya ile 90 dakikaya kadar 60 fps'de 4K video kaydı yapılabiliyor.

OM System OM-1 modelinin gövde fiyatı ise 2 bin 200 dolar olarak açıklandı.