Ön Satışta 7.500.000 BABI Token Satıldı

Bitexen Teknoloji’nin tohum yatırımcı olduğu Babylons’un yönetim token’ı BABI, TrustPad ve ChainBoost üzerinden yaptığı ön satışın bitimine saatler kala toplam 7.500.000 adet satışla tükendi.

Bitexen Teknoloji’nin tohum yatırımcı olduğu merkeziyetsiz NFT pazaryeri Babylons’un yönetim token’ı BABI, 16 Ağustos Pazartesi günü TrustPad’de, 17 Ağustos Salı günü ise ChainBoost’ta ön satışını yaptı.

Ön satış süresinin bitimine saatler kala yüksek taleple tükenen ve her iki platformda da toplam 7 milyon 500 bin adet satılan BABI, 18 Ağustos Çarşamba günü ApeSwap’ta listelendi.

Babylons Hakkında

Merkeziyetsiz bir NFT pazaryeri olan Babylons, Türk mühendisler ve girişimciler tarafından Şubat 2021 yılında hayata geçirildi. DappRadar verilerine göre Temmuz ayında kendi ağında birinciliğe, diğer tüm ağlarda beşinciliğe kadar yükselerek Türkiye’nin en aktif NFT pazaryeri statüsüne erişmiş olan Babylons’un token’ı BABI; kullanıcılarının platformda söz sahibi olduğu, oy kullanabildiği ve serbest piyasada fiyatlanan bir yönetim token’ıdır.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Para Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.