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- One UI 4.1 güncellemesi alacak Samsung modelleri
One UI 4.1 güncellemesi alacak Samsung modelleri
Samsung'un önümüzdeki dönemde One UI 4.1 arayüzüne güncelleyeceği akıllı telefon ve tablet modellerinin listesi ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 24.02.2022 - 12:50
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.
Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelleyecek.
SamMobile, Samsung'un önümüzdeki dönemde One UI 4.1 arayüzüne güncelleyeceği akıllı telefon ve tablet modellerinin bir listesini paylaştı.
Paylaşılan listeye göre, çoğu uyumlu akıllı telefon ve tablet, 2022'nin sonundan önce kullanıcı arayüzünün yeni sürümüne güncellenecek.
ONE UI 4.1 ALMASI BEKLENEN SAMSUNG MODELLERİ
- Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S21+ (LTE/5G)
- Galaxy S21 (LTE/5G)
- Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S20+ (LTE/5G)
- Galaxy S20 (LTE/5G)
- Galaxy S20 FE (LTE/5G)
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Note 20 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10+ (LTE/5G
- Galaxy Note 10 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Fold (LTE/5G)
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s
- Galaxy A72
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A01
- Galaxy A11
- Galaxy A31
- Galaxy A41
- Galaxy A21
- Galaxy A21s
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A02
- Galaxy A02s
- Galaxy A03s
- Galaxy A12
- Galaxy A12 Nacho
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M01
- Galaxy M02s
- Galaxy M02
- Galaxy M21
- Galaxy M21s
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M31 Prime Edition
- Galaxy M32
- Galaxy M32 5G
- Galaxy M51
- Galaxy M31s
- Galaxy M52 5G
- Galaxy F41
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F62
- Galaxy F02s
- Galaxy F12
- Galaxy F22
- Galaxy Xcover Pro
- Galaxy Xcover 5
- Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A 8.4
- Galaxy Tab A7
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Tab A8 10.5 (2021)