One UI 4.1 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Samsung'un önümüzdeki dönemde One UI 4.1 arayüzüne güncelleyeceği akıllı telefon ve tablet modellerinin listesi ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.

Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelleyecek.

SamMobile, Samsung'un önümüzdeki dönemde One UI 4.1 arayüzüne güncelleyeceği akıllı telefon ve tablet modellerinin bir listesini paylaştı.

Paylaşılan listeye göre, çoğu uyumlu akıllı telefon ve tablet, 2022'nin sonundan önce kullanıcı arayüzünün yeni sürümüne güncellenecek.





ONE UI 4.1 ALMASI BEKLENEN SAMSUNG MODELLERİ

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G

Galaxy Note 10 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A03s

Galaxy A12

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy M52 5G

Galaxy F41

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5