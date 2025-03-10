One UI 8.0 güncellemesi: Samsung Android 16 Beta testlerine başlıyor

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Teknoloji devi Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 beta testlerine beklenenden çok daha erken başladı. Bu gelişme, Google'ın Android 16'yı normalden erken yayınlayacak olmasıyla doğru orantılı.

Samsung, bu hamlesiyle kullanıcılarına en güncel yazılımı en hızlı şekilde sunmayı hedefliyor.

Özellikle Galaxy S25 Ultra modeliyle başlayan test süreci, teknoloji tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı.

One UI 8.0, Android 16'nın getirdiği yeniliklerle birlikte Samsung kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

ANDROID 16 VE ONE UI 8.0 TEST SÜRECİ HIZLANDI

Google'ın Android 16'yı haziran ayında yayınlama hedefi, Android ekosistemindeki diğer oyuncuları da harekete geçirdi. Samsung, bu erken yayın takvimine uyum sağlamak amacıyla One UI 8.0 geliştirme sürecini hızlandırdı.

Şirketin dahili testlere başlaması, güncellemenin kararlı sürümünün de erken bir tarihte yayınlanabileceği sinyallerini veriyor. Özellikle Android 16 tabanlı One UI 8.0, kullanıcılara daha gelişmiş özellikler ve performans iyileştirmeleri sunacak.

Samsung, One UI 8.0 beta testlerine ilk olarak amiral gemisi modeli Galaxy S25 Ultra ile başladı.

Kullanıcılar, Galaxy S25 Ultra One UI 8.0 güncellemesiyle birlikte hangi yeniliklerin sunulacağını merakla bekliyor. Samsung'un Android 16 beta testleri, diğer Galaxy modelleri için de güncelleme beklentisini artırdı.