OnePlus 13, Samsung Galaxy S25 ile birlikte sahneye çıkacak

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OnePlus, akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple gibi devlere her zaman rakip olmuştur. Ancak şirket, 2025 yılında daha da iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor.

Geçmişte amiral gemisi modellerini rakiplerine yakın tarihlerde piyasaya süren OnePlus, bu kez OnePlus 13 modelini Samsung Galaxy S25 ile aynı anda piyasaya sürmeyi planlıyor.

Samsung'un Galaxy S25 serisini Ocak 2025'te tanıtması beklenirken, OnePlus da aynı ay OnePlus 13 serisini küresel olarak piyasaya sürecek. OnePlus'ın ayrıca yeni bir akıllı saat ve kablosuz kulaklık da piyasaya süreceği bildiriliyor.

ONEPLUS 13 ÖZELLİKLERİ

OnePlus 13, güçlü özellikleriyle Galaxy S25 Ultra'ya rakip olmayı hedefliyor. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında:

4.500 nit tepe parlaklığına sahip 6,82 inç ekran,

Snapdragon 8 Elite yonga seti,

24 GB'a kadar RAM,

100W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 6.000 mAh pil,

8K video kayıt gibi özellikler yer alıyor.

OnePlus, Hindistan web sitesinde OnePlus 13'ün piyasaya çıkış tarihine dair ipuçları verdi. Bu da telefonun Ocak ayında Galaxy S25 ile aynı anda piyasaya sürüleceği iddiasını güçlendiriyor.

Çin'de geçtiğimiz ay piyasaya sürülen OnePlus 13'ün küresel versiyonunun yaklaşık 610 dolardan satılması bekleniyor.

Galaxy S25 serisinin ise fiyat artışına gideceği söylentileri dolaşıyor. Bu da OnePlus 13'ü fiyat performans açısından cazip bir seçenek haline getiriyor.

Bazı uzmanlar, OnePlus'ın telefonlarını Samsung'dan önce piyasaya sürerek avantaj elde etmeyi hedeflediğini düşünüyor.

Samsung gibi büyük bir marka yeni telefonlarını tanıttığında, birçok tüketici hemen satın almaya yöneliyor. Ancak OnePlus, telefonlarını daha önce piyasaya sürerse, tüketicilere karşılaştırma ve alternatifleri değerlendirme fırsatı sunabilir.