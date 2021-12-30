OnePlus için bir ilk: OnePlus 10 Pro, 80W hızlı şarjla gelecek

OnePlus için bir ilk: OnePlus 10 Pro, 80W hızlı şarjla gelecek

OnePlus, yeni amiral gemisi telefon serisini tanıtmaya hazırlanırken, serideki cihazlardan OnePlus 10 Pro'nun 80W hızlı şarjı destekleyeceği belirtiliyor.

Her ne kadar son yıllarda daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıksa da bu durum, uzun şarj ömrü için yeterli olmuyor.

Bu nedenle üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

ONEPLUS'TAN 80W HIZLI ŞARJ

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni akıllı telefon serisini 4 Ocak'ta tanıtacak. Şirketin tanıtacağı seriden OnePlus 10 Pro, 80W hızlı şarja sahip ilk OnePlus telefonu olacak.

ONEPLUS 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan bilgilere bakacak olursak; OnePlus 10 Pro, 120Hz yenileme hızına ve QHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED ekranla karşımıza çıkacak.

Akıllı telefon, 2022'de sıkça görmeye başlayacağımız Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alacak.

OnePlus 10 Pro'nun, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneklerine sahip olması bekleniyor.