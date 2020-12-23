OnePlus, yeni akıllı saatini gelecek yılın başlarında tanıtacak

Çin merkezli teknoloji şirketi OnePlus’ın CEO’su Pete Lau, şirketin akıllı saat geliştirdiğini doğruladı.

Uzun zamandır akıllı telefon piyasasında bilinen ve sevilen bir marka olan Çin merkezli OnePlus, son dönemlerde rekabetin oldukça kızıştığı akıllı saat pazarına giriyor.

Uzun süredir konuşulan ve hakkında birçok iddia ortaya atılan "OnePlus Watch", şirketin CEO'su tarafından da resmen doğrulandı.

YIL BAŞINDAN SONRA SATIŞTA

Kişisel Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CEO Pete Lau, söz konusu modelin çıkış tarihi ile ilgili de konuştu. Verilen bilgilere göre OnePlus tarafından geliştirilen akıllı saat, önümüzdeki yılın başında satışa sunulacak.

Daha önce şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde akıllı saatin Wear OS işletim sistemi yüklü geleceği iddia edilmişti. Ancak saatin ne gibi özelliklere sahip olacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Şirketin eş kurucusu Carl Pei, 2016 yılında saatlerin çizimini paylaşmış, ancak Çinli üretici o yıllarda akıllı telefonlara daha fazla odaklanmak istediği için projeyi iptal etmek zorunda kalmıştı.

Artık oldukça büyük bir akıllı telefon üreticisi haline gelen OnePlus, yıllar önce rafa kaldırdığı akıllı saat projesiyle rekabetin içinde kendine yer bulacak. Ancak saatin, yıllar önce paylaşılan aşağıdaki tasarıma mı sahip olacağı, yoksa başka bir tasarım mı benimseyeceği bilinmiyor.