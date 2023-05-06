OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu yakında geliyor Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmüştü.

Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi. Bu da telefonlara olan ilgiyi artırdı.

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu yakında geliyor

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, ilk katlanabilir telefonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

İddialar, markanın OnePlus V Fold ve V Flip olmak üzere iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalıştığına işaret ediyordu. Gelen bilgilere göre telefonlar, ağustos ayında tanıtılacak.

OnePlus, kendi katlanabilir cihazını piyasaya sürerek Samsung ve Huawei gibi markalarla rekabet edecek.

OnePlus, Oppo ve Vivo ile birlikte BBK Electronics'in çatısı altında faaliyetlerini yürütüyor.