Online yılbaşı alışverişinde dolandırıcılardan korunmak için ipuçları

Yeni yıl için fırsatı değerlendirip kullanıcıları dolandırmaya çalışan kötü niyetli kişiler, özellikle online alışverişleri hedef alıyor. İşte güvenli alışveriş için öneriler...

Pandemiyle birlikte yaygınlaşan online alışveriş, yılbaşının gelmesi ile daha da artmış durumda.

Birçok alışveriş sitesi yılbaşına özel indirimlerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Ancak bu durum, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor.

Online alışveriş dolandırıcılıkları para ve zaman kaybına neden olabilir. İnsanların olası dolandırıcılık faaliyetlerine karşı web sitelerine, ürünlere ve ödeme altyapılarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Küresel siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi Kaspersky, yeni yıl için internetten alışveriş yapacak kişiler için ipuçları paylaştı.

YILBAŞI ALIŞVERİŞLERİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

E-posta yoluyla harika bir teklife giden bir bağlantı alırsanız, bağlantıya tıklamadan önce kontrol ettiğinizden emin olun. Varsa, internet sayfasına doğrudan yasal web sitesi üzerinden erişin.

Çevrimiçi alışverişler için kendinize özel bir kart alın ve üzerinde büyük meblağlar tutmayın. Bankaların sanal kart hizmetini de kullanabilirsiniz.

Yalnızca resmi sitelerden alışveriş yapın ve diğer açılış sayfalarından onlara yönlendirilirseniz web adreslerine dikkat edin.

Resmi satıcıdan farklılarsa, yeniden yönlendirildiğiniz teklife resmi web sayfasından bakarak kontrol edin.

Bir kimlik avı web sayfasını ziyaret etmeye çalıştığınızda sizi bilgilendirecek olan davranış tabanlı anti-phishing teknolojilerine sahip güvenlik çözümleri kullanın.

Aynı parolayı farklı web siteleri veya birden fazla hizmet için asla kullanmayın. Çünkü biri çalınırsa tüm hesaplarınız savunmasız hale gelecektir.

Hatırlama zorluğuyla yüzleşmek zorunda kalmadan güçlü şifreler oluşturmak için şifre yöneticileri kullanın.

Ödeme sırasında hırsızlık ve sahtekârlık olaylarının önüne geçebilmek için 3D Secure adı verilen ödeme sistemlerini tercih edin.

Alışveriş yapılacak sitenin SSL veya SET gibi güvenlik standartlarına sahip olduğundan emin olun.