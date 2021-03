Önümüzdeki hafta ücretsiz dağıtılacak 10 PS4 oyunu

Sony, "Play at Home" etkinliği kapsamında 25 Mart - 14 Mayıs tarihleri arasında toplamda 10 PS4 oyununu ücretsiz dağıtacak.

Sony, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl başlattığı "Play at Home" etkinliğini bu yıl da düzenlemeye devam ediyor.

Şirket, etkinlik kapsamında 25 Mart ile 14 Mayıs tarihleri arasında toplamda 10 farklı oyunu ücretsiz olarak PS4 kullanıcılarına sunacak.

25 Mart TSİ 06.00 ile 22 Nisan TSİ 06.00 tarih aralığında 9 oyun PlayStation 4 ve PlayStation VR kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak.

ÜCRETSİZ OLACAK 10 PS4 VE PS VR OYUNU

ABZU (PS4)

Enter the Gungeon (PS4)

Rez Infinite (PS4)

Subnautica (PS4)

The Witness

Astro Bot Rescue (PlayStation VR)

Moss (PlayStation VR)

Thumper (PlayStation VR)

Paper Beast (PlayStation VR)

HORIZON ZERO DAWN DA ÜCRETSİZ OLUYOR

Sony, son olarak bu seneki Play at Home etkinliğinde Horizon Zero Dawn Complete Edition sürümünü de ücretsiz olarak yayınlayacak. 19 Nisan TSİ 06.00 ile 14 Mayıs TSİ 06.00 tarihleri arasında ücretsiz olacak Horizon Zero Dawn, Sony'nin bu etkinlikteki en büyük hediyesi olarak göze çarpıyor.