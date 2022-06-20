Türk Dünyası İş Konseyi Üyesi Onur Arvas, Türkiye'nin 5G teknolojisinde Çin merkezli Huawei’nin altyapısının kullanılacak olmasının tehlikeli olduğunu söyledi.

5G ya da “5’inci Nesil” mobil telekomünikasyon hizmeti, kısaca “yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi” olarak tanımlanıyor.

5G, bugünküne oranla çok daha hızlı iletişim olanağı sunacak.

5G altyapısını Huawei inşa edecek

Türkiye, 5G’ye geçişte Çin merkezli Huawei’nin altyapısını kullanacak.

Türk Dünyası İş Konseyi Üyesi Onur Arvas, Kanal5 ekranlarında katıldığı programda bu konu üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Onur Arvas’tan 5G’ye geçişte millilik vurgusu - VİDEO

"Yerli operatörler varken neden Huawei ile 5G'ye geçelim"

Türkiye’nin Huawei’nin altyapısını kullanacak olmasının tehlikeli olduğuna dikkat çeken Onur Arvas, "5G yeni dünya düzeninin en önemli olmazsa olmaz hamlesi. Ve biz şu anda 5G'ye bir tane yabancı firma, yani x firması bir operatörün, sürekli 5G'ye aman geçelim aman geçelim. Kimin altyapısıyla? Huawei'n altyapısıyla. Yani bu millete vurulabilecek en büyük darbe. 2 yerli operatörümüzün CEO'ları, yönetim kurulu başkanları da çok sessiz.“ ifadelerini kullandı.