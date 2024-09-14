OpenAI "daha çok düşünen" yapay zeka modellerini sergiledi OpenAI, yeni yapay zeka modelleri o1-preview ve o1-mini'yi tanıttı. Bu modeller, sorulara daha uzun süre düşünerek cevap verme özelliği ile pek çok alanda GPT-4o'yu geride bırakıyor.

AA & Ensonhaber

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

OpenAI, yapay zeka dünyasında bir kez daha çığır açan bir adım attı. Yeni modelleri o1-preview ve o1-mini, özellikle sorulara daha derinlemesine ve uzun süreli düşünerek cevap verme yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Yeni yapay zeka, bilim, kodlama ve matematik alanlarında önceki modellere göre daha zor problemleri çözebiliyor.

İNSAN GİBİ DÜŞÜNÜYOR

Yeni modeller bir sorun ile karşılaştığında tıpkı bir insanın düşüneceği vakit kadar düşünüyor ve düşünme süreçlerini geliştiriyor, farklı stratejiler deniyor ve hatalarından öğreniyor.

OpenAI tarafından yapılan testlerde yeni yapay zeka, fizik, kimya ve biyolojideki zorlu görevlerde doktora öğrencilerine benzer bir performans sergiledi.

Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) eleme sınavında da GPT-4o soruların yalnızca yüzde 13'ünü doğru çözerken, yeni modeller yüzde 83 başarı sağladı.

Açıklamada, yeni modelin henüz erken bir aşamada olduğu, internette bilgi arama, dosya ve görsel yükleme gibi yetenekleri bulunmaması sebebiyle yakın vadede GPT-4o'nun daha kullanışlı olmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca o1-mini modelinin ChatGPT'yi ücretsiz kullananlara açık hale getirilmesinin planladığı da duyuruldu.