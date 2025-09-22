OpenAI, yedekleme sunucularına 100 milyar dolar harcayacak

The Information'da yer alan habere göre, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, önümüzdeki beş yıl içinde yedekleme sunucularına tam 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Bu yatırım, şirketin bulut sağlayıcılarına yapmayı planladığı 350 milyar dolarlık harcamaya ek olarak gerçekleştirilecek.

YILLIK ORTALAMA HARCAMA 85 MİLYAR DOLAR

OpenAI'nin bu devasa yatırımı, yapay zeka şirketlerinin sınırlı bilgi işlem kaynaklarını güvence altına almak için yarıştığı daha büyük bir trendin parçası olarak görülüyor.

Raporda, şirketin yedekleme sunucuları da dahil olmak üzere sunucu kiralamalarına yapacağı toplam harcamanın önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık ortalama 85 milyar dolar olacağı belirtildi.

"PARAYA ÇEVRİLEBİLİR" BİR YATIRIM

OpenAI yöneticileri, bu sunucuları "paraya çevrilebilir" varlıklar olarak görüyor ve bu yatırımın gelecekte araştırma atılımlarını mümkün kılarak veya ürün kullanımını artırarak ek gelirler yaratacağına inanıyor.

Agresif yatırım stratejisi doğrultusunda OpenAI, 2029 yılına kadar yaklaşık 115 milyar dolar nakit harcamayı bekliyor.