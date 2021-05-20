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    Opera'dan dünyanın ilk oyun odaklı mobil tarayıcısı: GX Mobile

    Opera, 2019 yılında duyurduğu oyuncu odaklı internet tarayıcısı Opera GX'in mobil sürümünü yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 18:03
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    Opera'dan dünyanın ilk oyun odaklı mobil tarayıcısı: GX Mobile

    Opera Software tarafından geliştirilen; Windows, macOS ve Linux platformlarının yanı sıra Android ve iOS işletim sistemlerinde de çalışan bir internet tarayıcısı olan Opera, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip.

    Opera, 2019 yılında oyun sektörüne de el atarak dünyanın ilk oyun tarayıcısı olan Opera GX'i kullanıma sunmuştu.

    Özelleştirilebilir renkler, çeşitli RAM optimizasyon araçları ve Twitch entegrasyonu gibi özellikler ile gelen Opera GX, şimdi ise akıllı telefon ve tabletler için de tanıtıldı.

    OPERA GX MOBILE NELER SUNUYOR

    Oldukça renkli temalara sahip Opera GX Mobile "GX Corner" olarak isimlendirilen bir bölümle karşımıza çıkıyor.

    Bu bölümde oyunların çıkış takvimleri, oyunlarla ilgili haberler, bültenler ve çeşitli indirimler sunuluyor.

    opera gx mobile

    Ayrıca çerezlerin engellenmesi, yerleşik reklam engelleme, kripto para madenciliği tespiti gibi önemli özellikler de yine Opera GX tarayıcısında mevcut.

    Opera GX Mobile'ın henüz beta aşamasında olması nedeniyle uygulamada bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz.

    Ancak yine de oyunculara yönelik tarayıcıyı denemek isterseniz, aşağıdaki bağlantılardan uygulamanın resmi indirme dosyalarına ulaşabilirsiniz.

    opera gx

    opera gx

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