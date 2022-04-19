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    Opera'nın kripto tarayıcısı iOS için yayınlandı

    Opera’nın Crypto Browser uygulaması, Android'in ardından şimdi de iOS platformu için kullanıma sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:57
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    Opera'nın kripto tarayıcısı iOS için yayınlandı

    Opera Software tarafından geliştirilen; Windows, macOS ve Linux platformlarının yanı sıra Android ve iOS işletim sistemlerinde de çalışan bir internet tarayıcısı olan Opera, son zamanlarda kripto para dünyasıyla yakından ilgileniyor.

    Daha önce kripto tarayıcısı olan Crypto Browser uygulamasını Windows, Mac ve Android için yayınlayan Opera, şimdi de uygulamayı iOS platformuna ekledi.

    Crypto Browser neler sunuyor

    Opera’nın Crypto Browser‘ı, kullanıcıların itibari para birimiyle kripto para satın almalarına ve uzantı yüklemeye gerek kalmadan desteklenen herhangi bir token ile işlem yapmalarına olanak tanıyor.

    Aynı zamanda uygulama, kullanıcılara Web3 tabanlı NFT’lere ve Polygon ekosistemine dayalı 7 bin hizmet de dahil olmak üzere merkeziyetsiz uygulamalara da erişim imkanı sağlıyor.

    opera


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