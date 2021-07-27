Oppo, kendi geliştirdiği 125W hızlı şarjın tehlikeli olduğunu kabul etti

Oppo, kendi geliştirdiği 125W hızlı şarjın tehlikeli olduğunu kabul etti

Oppo, kendi geliştirdiği 125W hızlı şarj teknolojisinin henüz yeteri kadar güvenli olmadığını açıkladı.

Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler, son yıllarda hızlı şarj teknolojilerini daha da geliştirerek telefonların oldukça kısa sürede şarj olmasını sağlıyorlar.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz yıl 125W hızlı şarj teknolojisini tanıtmasına rağmen, şu ana kadar piyasada 65W'tan daha fazla hızlı şarj destekleyen bir Oppo modeli yok.

Geçen hafta, Çin'de hızlı şarj teknolojisi konferansına ev sahipliği yapan Oppo, 125W hızlı şarj teknolojisinin neden geciktiğine dair açıklamalarda bulundu.

"MEMNUN DEĞİLİZ"

Konuyla ilgili konuşan Oppo'nun hızlı şarj bölümünün başkanı, "Şu anda 125W hızlı şarj adaptörlerinin seri üretimine başlamamızda bir sorun yok, ama yine de mevcut durumdan memnun değiliz, bu nedenle seri üretime henüz geçmedik.

"GÜVENLİK RİSKİ VAR"

Bu memnuniyetsizlik, pil kapasitesi ve kullanım ömrü nispeten düşük kalırken, yüksek performanslı hücreler kullanma ihtiyacını ifade ediyor. Sorunu çözmek için, akıllı telefonu kabul edilemez oranda hantal hale getirmek gerek. Ayrıca, yüksek performanslı pilin daha yüksek reaktivitesinden kaynaklanan bir güvenlik riski de var." ifadelerini kullandı.

Akıllı telefonların bu derece hızlı şarj değerlerine ulaşması; aşırı ısınma, yangın ve patlama riskini de beraberinde getiriyor.

Oppo ise, şarj hızını yükseltmek yerine mevcut adaptörleri iyileştirmek ve güvenli hale getirmek istiyor.

HUAWEI DE YÜKSEK DEĞERLERE KARŞI

Bir başka Çinli üretici Huawei'nin yöneticisi Richard Yu, şu anda piyasada bulunan akıllı telefonlar için 65W şarj hızının gayet yeterli olduğunu söylemişti.

Huawei'ye göre 120W veya 200W hızlı şarj değerleri, telefonların bataryasını olumsuz etkileyen gereksiz bir özellik. Richard Yu, bu nedenle yüksek hız değerlerinin yalnızca büyük bataryalarda kullanılması gerektiğini söylüyor.