Oppo Reno 13 bu ayın sonlarında tanıtılabilir: İşte beklenen özellikler

Haber Merkezi

Oppo, akıllı telefon pazarındaki atağını sürdürüyor. Şirketin yeni orta segment telefonu Reno 13, 25 Kasım'da Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılabilir.

Reno 12 Pro'nun ardından gelecek olan Reno 13 serisinin, Reno 13 ve Reno 13 Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Telefonların küresel lansmanının ise önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.

BEKLENEN ÖZELLİKLER

Sızıntılara göre Reno 13 Pro, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inçlik büyük bir OLED ekrana sahip olacak. Mikro-dörtlü kavisli tasarım, telefonu rakiplerinden ayıran önemli bir özellik olacak.

Arka tarafta ise 3x optik zoom özelliğine sahip 50 megapiksellik bir periskop telefoto kamera ve iki adet daha sensör yer alacak. Ön tarafta ise 50 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak.

Orta segment bir telefon olmasına rağmen Reno 13 Pro, MediaTek Dimensity 9300 işlemcisiyle güçlü bir performans sunacak.

Telefonun pil kapasitesi henüz bilinmiyor, ancak 80W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunacağı belirtiliyor.

Reno 13 serisinin, toza ve suya dayanıklılık sertifikasıyla gelmesi ve Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzüyle çalışması bekleniyor.