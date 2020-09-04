OPPO ve Qualcomm, 5G ürünleri için birlikte çalışmaya devam edecek

OPPO ve Qualcomm, 5G ürünleri için birlikte çalışmaya devam edecek

OPPO ve Qualcomm, 5G ürünlerinin küresel olarak piyasaya sürülmesi konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Son zamanlarda bazı ülkelerde sınırlı sayıda kullanıcılara sunulan 5G teknolojisi ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Aynı zamanda birçok teknoloji şirketi, kendi 5G destekli ürünlerini piyasaya sürerek bu pazarda iddialı bir konuma gelmek istiyor.

OPPO VE QUALCOMM'DAN DEVAM KARARI

OPPO Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tony Chen, OPPO ve Qualcomm arasındaki iş birliğinin geçmişini gözden geçirerek 5G ürünlerinin küresel olarak piyasaya sürülmesi konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

OPPO’dan yapılan açıklamada, şirketin, endüstri patentleri, yenilikçi ürünleri ve yeni 5G uygulamalarının keşiflerinde Ar-Ge'ye yaptığı yatırımlarla sektörde büyük bir avantaja sahip olduğu belirtildi.

OPPO, küresel endüstri ortaklarıyla yakın bağlarını sürdürmeye, 5G ürünlerinin dünya çapında yaygınlaştırılmasını hızlandırmaya ve 5G standartlarının, teknolojilerinin ve uygulamalarının geliştirilmesini teşvik etmeye devam edecek.

Haziran itibarıyla OPPO, 3 bin 100'den fazla global patent başvurusu yaptı ve 1000'den fazla 5G standart patent ailesini Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi’ne bildirdi.

OPPO, farklı fiyat aralıklarındaki 5G özellikli cep telefonlarını daha önce zaten tanıtmıştı. Gelecekte 5G, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri, yeni akıllı telefon modellerine entegre ederek 5G'nin daha aktif kullanılmasını sağlamayı amaçlayan OPPO, tüketicilere tamamen entegre bir teknoloji deneyimi sağlayacak.





74 OPERATÖR OPPO İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Dünya çapında 74 operatör, şu anda 5G teknolojisi için “OPPO 5G Landing Project” aracılığıyla OPPO ile ortaklık yapıyor. Bu iş birliği tüketicilere en iyi 5G deneyimini getirecek.