Oppo'dan 20 dakikada tam şarj sunan 125W şarj cihazı

Oppo, 4000mAh bataryayı 20 dakikada tam dolduran yeni 125W hızlı şarj cihazlarını tanıttı.

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi.

Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri ya daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor ya da kendi geliştirdikleri hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor.

OPPO'DAN 125W HIZLI ŞARJ CİHAZI

Akıllı telefon üreticileri arasında yaşanan hızlı şarj rekabeti son zamanalrda iyice kızıştı. Geçtiğimiz günlerde Vivo'nun 120W hızlı şarj teknolojisini tanıtmasının ardından, şimdi de Oppo 125W hızlı şarj cihazını görücüye çıkardı.

20 DAKİKADA TAM ŞARJ

Oppo'nun 125W'lık yeni hızlı şarj cihazı, 4000mAh kapasiteli bir bataryayı 5 dakikada yüzde 41, 20 dakikada ise yüzde 100 doldurabiliyor.

Ayrıca şirketin tanıtımını yaptığı 65W kablosuz hızlı şarj teknolojisi, çoğu şirketin kablolu şarj teknolojilerinden bile daha hızlı. Şirketin 65W kablosuz şarj cihazı, 4.000 mAh’lik bir bataryayı 30 dakikada tamamen şarj edebiliyor.





Konuyla ilgili açıklama yapan Oppo'nun Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang, 5G'nin yaygınlaşması ile birlikte yüksek güç tüketen uygulamaların arttığını ve Oppo'nun yeni teknolojileri sayesinde kullanıcıların sorun yaşamayacağını belirtti.