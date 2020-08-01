Oppo'nun 125W hızlı şarjı, telefonları böyle şarj edecek

Oppo'nun 125W hızlı şarjı, telefonları böyle şarj edecek

Oppo'nun yeni 125W hızlı şarj teknolojisinin 4000 mAh bataryayı 20 dakikada şarj ettiği yeni bir test videosu yayınlandı.

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi.

Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri ya daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor ya da kendi geliştirdikleri hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor.

OPPO'DAN 125W HIZLI ŞARJ CİHAZI

Geçtiğimiz günlerde Oppo'nun 125W hızlı şarj cihazını tanıttığını sizlerle paylaşmıştık. 4000mAh kapasiteli bir bataryayı 5 dakikada yüzde 41, 20 dakikada ise yüzde 100 dolduran yeni şarj cihazı test edildi.

SERİ ÜRETİME BAŞLADI

Oppo'dan yapılan açıklamada, 125W hızlı şarj cihazının seri üretime girdiği bilgisi geldi. Bu da 125W hızlı şarj desteğine sahip yeni telefonların yolda olduğunu gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Oppo'nun Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang, 5G'nin yaygınlaşması ile birlikte yüksek güç tüketen uygulamaların arttığını ve Oppo'nun yeni teknolojileri sayesinde kullanıcıların sorun yaşamayacağını belirtmişti.