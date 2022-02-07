Oppo'nun bir sonraki amiral gemisi telefonu tamamen sızdırıldı

Oppo'nun Find X5 Pro 5G olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisi telefonuna ait neredeyse tüm detaylar belli oldu.

Ocak ayında, Oppo'nun Find X5 Pro olarak adlandırılması beklenen amiral gemisi telefonuna ait bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı.

WinFuture'dan yeni bir sızıntı, bize telefonun hem tasarımı hem de teknik özellikleri hakkında neredeyse tüm bilgileri sunuyor.

OPPO FIND X5 PRO ÖZELLİKLERİ

Bir önceki sızıntıda da belirtildiği gibi WinFuture, Find X5 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile geleceğini söylüyor.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisinin yanı sıra; telefonda Adreno 730 grafik yongası, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama yer alacak.

Oppo Find X5 Pro'nun, aynı zamanda 3216 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekranla geleceği belirtiliyor.

80W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek telefon, kamera konusunda da oldukça iddialı olacak.

Oppo Find X5 Pro'nun ön kısmında 32MP'lik tek bir kamera yer alırken, arka kısımda ise 50MP ana kamera, 50MP geniş açılı kamera ve 13MP telefoto kamera karşımıza çıkacak.

Telefonun fiyat etiketi henüz doğrulanmasa da WinFuture, yaklaşık olarak 1.375 dolardan başlayan fiyatlarla Find X5 Pro'nun raflardaki yerini alacağını söylüyor.