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    Orionid meteor yağmuru zirve yapacak

    Orionid meteor yağmuru, 26 Eylül - 22 Kasım tarihleri ​​arasında gözlemleniyor. En çok meteor, 21 Ekim'de izlenebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 15:11
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    Orionid meteor yağmuru zirve yapacak

    Meteorların Dünya atmosferine girdikten sonra uzayda bıraktıkları belirgin izler sayesinde gözlemlenen meteor yağmurları, özellikle açık havalarda gece etkileyici manzaralar oluşturabiliyor.

    Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başlayan meteorların gökyüzünde oluşturduğu ve 'Orionid meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuru, 21 Ekim'de net bir şekilde izlenebilecek.

    Meteorlar, saatte ortalama 240 bin kilometre hızla yol alacak ve gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar ortaya çıkacak.

    Şehir ışıklarından uzak, hava koşullarının uygun olduğu, açık havada gece boyunca saatte 20 göktaşı görmek mümkün olacak.

    Öte yandan, Orionid meteor yağmuru, 26 Eylül - 22 Kasım tarihleri ​​arasında da gözlemlenebiliyor.

    Orionid meteor yağmuru zirve yapacak #1

    Orionid meteor yağmuru nasıl izlenir

    Orionid meteor yağmurlarını gözlemek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç duyulmuyor. Ancak hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, meteor yağmurunu izlemek daha kolay olacak.

    Uzmanlar, bu şölenin en iyi izleneceği saat aralığının ise gece 01.00 ile 04.00 arası olacağını belirtiyor.

    orionid

    Orionid meteor yağmuru nedir

    Her yıl ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.

    En son 1986’da yakınımızdan geçen Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Halley'in Dünya’dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı olacak.


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