Ortak Wi-Fi ağlarına bağlanmadan önce alınacak önlemler

Kaspersky, ortak kullanıma açık Wi-Fi ağlarına bağlanmadan önce gerekli önlemlerin alınması konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Son yıllarda akıllı telefonların da hayatımıza girmesiyle internet kullanımı bir hayli arttı. Ancak bu durum, beraberinde bazı gizlilik endişelerini de getiriyor.

Ortak kullanıma açık Wi-Fi ağları; havaalanları, oteller veya istasyonlar gibi sıkça ziyaret edilen pek çok yerde kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Ortak kullanıma açık ve şifresiz Wi-Fi ağları her ne kadar kullanıcılara cazip gelse de bu ağlar bazı tehlikeler de barındırabiliyor.

Hem güvenliği hem de gizliliği tehdit eden risklere açık olan bu ağlar, kullanıcıların değerli ve hassas verilerini ele geçirmeyi amaçlayan sahte ağlar bile olabiliyor.





Wi-Fi noktalarının çoğu, üçüncü kişilere satmak üzere kullanıcılar hakkında veri toplayan ve gizlilik açısından tehdit oluşturan bir bağlantı türüdür.

Bu nedenle, birçok açık Wi-Fi ağı kullanıcıyı gözetler. Bu ağların çoğu bunu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'nda açıkça belirtir.

PAROLA KORUMALI AĞLARI TERCİH EDİN

Kaspersky'nin güvenlik uzmanları, bu ağlara hiç bağlanmamanın çözüm olmadığını, herkesin kullanımına açık Wi-Fi ağlarını güvenle kullanmanın da yolları olduğunu belirtiyor.

Kasperksy güvenlik uzmanları, konuyla ilgili kullanıcılara şu önerilerde bulunuyor:

"Tüm Wi-Fi bağlantılarına şüpheyle yaklaşın. Gördüğünüz herhangi bir Wi-Fi bağlantısının güvenilir bir kaynak tarafından oluşturulduğunu varsaymayın. Güvenilir bir kablosuz ağ bağlantısı olduğunu doğrulamaya çalışın. Parolayla korunan Wi-Fi ağları daha çok tercih edilmelidir.

"VPN KULLANIN"

Bu ağlara bağlantınızı VPN üzerinden sağlayın. Ortak Wi-Fi ağlarına bağlıyken, belli başlı web sitelerini ziyaret etmeyin.

"BİLGİLERİNİZLE GİRİŞ YAPMAYIN"

İnternet bankacılığı veya kredi kartı bilgilerinizi tutan alışveriş siteleri gibi; siber suçluların eline geçme ihtimali olan verilerinizi kullanarak giriş yapmanız gereken web sitelerini ziyaret etmemeye özen gösterin."