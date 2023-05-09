OSB'lere Togg ile uyumlu şarj istasyonları kurulacak Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Enerjisa Enerji'nin iştiraki Eşarj arasında 67 bin fabrikanın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerine elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için protokol imzalandı.

AA & Ensonhaber

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay'ın imzaladığı protokol kapsamında OSB'ler elektrikli şarj istasyonları için yer sağlayacak, istasyonların tüm kurulumları ise yüklenici firma Eşarj tarafından yapılacak.

İstasyonların tamamı, Togg ile uyumlu olacak

Kurulacak istasyonların tamamı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile uyumlu olacak.

Kütükcü, imza töreninde yaptığı konuşmada, OSB'leri sanayinin teknolojik dönüşümüne öncü yapma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

OSBÜK olarak çalışmalarımızı, organize sanayi bölgelerimizi sanayi üretiminin yanı sıra dijitalleşme ve teknolojik dönüşümde de öncü hale getirmek hedefiyle yürütüyoruz. Eşarj firmasıyla imzaladığımız işbirliği protokolü de bu hedeflerimize katkıda bulunacak. Bu protokolle hedefimiz, 81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimize, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg ile uyumlu yüksek hızlı şarj istasyonları kurmak. OSB'lerimizdeki yüksek hızlı şarj istasyonlarından hem OSB içindeki işletmelerimiz hem de vatandaşlarımız faydalanabilecek.

Piyasa şartlarından daha uygun elektrik temin edilecek

Kütükcü, OSB müdürlükleri tarafından işletilecek bu istasyonlar devreye alındığında, bir hizmeti daha OSB'lerdeki 67 bin sanayi işletmesinin ayağına götürmüş olacaklarını ifade etti.

OSB'lerdeki şarj istasyonlarına piyasa şartlarından daha uygun fiyatlarda elektrik temin edileceğini dile getiren Kütükcü,

İstasyonların kurulmasına ilişkin tüm lisans, ruhsat, sigorta ve abonelik işlemleri Eşarj tarafından ücretsiz sağlanacak. İstasyonlarla ilgili de 7/24 müşteri hizmetlerinden destek alınabilecek. 24 saat kesintisiz hizmet verecek istasyonlarda 2 araç aynı anda şarj edilebilecek.

bilgisini paylaştı.

"81 ilimizde en az 1 yüksek hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyoruz"

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar da Eşarj olarak kuruldukları günden bu yana müşterilerine elektrikli araç ekosistemi içerisinde ilklerin deneyimini yaşattıklarına dikkati çekti.

Pınar, verilerin ve gelişmelerin, adet bazında düşük olmasına karşın elektrikli otomobil satışlarının büyüme hızının tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyduğunu ifade etti.

Eşarj olarak Türkiye'nin bu potansiyeline duydukları güvenle, yatırımlarını araç başına düşen halka açık şarj istasyonu sayısı ve kapasitesini artırmak üzere yaptıklarını belirten Pınar, şunları kaydetti: