WhatsApp'a otomatik silinen mesajlar geliyor

WhatsApp, kullanıcıların uzun zamandır beklediği kendi kendine silinen mesajların test kitlesini genişletti. Yeni özellik, çok yakında ilk olarak Android kullanıcılarına sunulacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, evine kapandı. Bu durum, sosyal medya kullanımını ve anlık mesajlaşma uygulamalarına olan ilgiyi de bir hayli artırdı.

Koronavirüs nedeniyle en çok ilgi duyulan uygulama ise WhatsApp oldu. Ancak bu durum, platformda çok fazla gizlilik endişelerine neden olmaya başlamıştı.

Durumun farkında olan WhatsApp, aylar önce testlere başladığı "süresi dolan mesajlar" özelliğinin test kapsamını genişletti. İlk önce Android kullanıcılarına sunulacak yeni özellik, daha sonra iOS'a gelecek.

MESAJLAR OTOMATİK SİLİNECEK

WhatsApp kullanıcılarına sunulacak yeni özellik sayesinde sohbetteki mesajlar, otomatik olarak silinebilecek.

WhatsApp'ın otomatik silinen mesajlar özelliğini kullanabilmek için, sohbet veya grup ayarlarından kaybolan mesajlar özelliğini açmanız ve mesajların yayınlanma süresini seçmeniz gerekecek.





Yukarıdaki ekran görüntülerine baktığımızda, şu anda sadece 5 saniye ve 1 saat seçeneklerini görüyoruz. Yani işaretlenen sohbetteki veya gruptaki mesajlar, gönderildikten 5 saniye veya 1 saat sonra otomatik olarak silinmek üzere ayarlanabilecek.

Bu özellik şu anda test aşamasında olduğundan WhatsApp, büyük ihtimalle bu kaybolma sürelerine yeni seçenekler de ekleyecek.

Otomatik silinen mesajlar özelliği, erişilmesini istemediğiniz hassas bilgi içeren mesajları daha güvenli hale getirebilir. Yeni özelliğin kısa bir süre sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor.