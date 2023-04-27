Otomobil üreticisi Hyundai, Ay yolculuğuna hazırlanıyor Ay'ın yüzeyini keşfetmek isteyen Hyundai, solar şarjlı ve otonom sürüşlü bir Ay platformu oluşturacak.

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2030 yılına kadar otomotiv endüstrisinde ve özellikle elektrifikasyonda lider olmayı hedefleyen Hyundai Motor Group, şimdi de havacılık araştırma kuruluşlarıyla birlikte bir ay keşif platformu ve kaşif robotlar geliştirmeye hazırlanıyor.

Ay'a yolculuk ve uzay macerası gibi tarih boyunca insanlığı heyecanlandıran fikirleri daha somut örneklerle desteklemek isteyen Hyundai, Ay yüzeyini keşfetmek ve mobilitede farklı bir boyuta geçmek için bilim ve teknolojiden daha fazla yararlanmaya başlıyor.

Kore Astronomi ve Uzay Bilimleri Enstitüsü (KASI), Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü (ETRI), Kore İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Teknolojisi Enstitüsü (KICT), Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü (KAERI) ve Kore Otomotiv Teknoloji Enstitüsü (KATECH) gibi havacılık ve uzay sektöründeki araştırma merkezleriyle ortak araştırma ve geliştirme anlaşması imzalayan Hyundai, böylelikle insanlığın bilim ve teknolojiden daha fazla yararlanmasına katkıda bulunacak.

İlk araç 2024'te tamamlanacak

Ortak kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından Hyundai Motor Group, ilk uzay araştırmasını Ay yüzeyinde gerçekleştirmeye karar verdi.

İlk test ünitesini 2024'ün ikinci yarısında tamamlamayı bekleyen grup, 2027'de hareketliliğe sahip bir model oluşturmayı hedefliyor.

Koreli kuruluşlarla ortaklaşa geliştirilecek olan Ay platformu ve kaşif robotik, Hyundai Motor Group'un gelişmiş otonom sürüş teknolojilerini, elektrik motoru, şasi ve süspansiyon, güneş paneli ve pil şarj parçalarından oluşan sürüş sistemlerini kullanacak.

Platform ve robot teknolojisi, Ay yüzeyinin koşullarına dayanmak için termal yönetim işlevine ve radyasyon korumasına sahip olacak.

Araştırma ve geliştirme aşamalarından sonra grup, ay yüzeyine yakın bir ortamda test aşamasına girecek ve platformu ve robotları Ay'ın güney kutbu yakınına indirmeyi planlayacak.